Pinstoring opgelost, problemen bij tankstations voorbij

Een landelijke storing maakt pinnen lastig. (foto: ANP)

De storing was het gevolg van een probleem bij een van de transactieverwerkers. Rond 08.30 uur konden technici dat verhelpen. "Behalve de betaalautomaten bij tankstations, functioneerden ook de terminals niet bij ongeveer duizend winkeliers", vertelt de woordvoerder. "Maar omdat het zo vroeg in de ochtend plaatsvond, zullen weinigen hier last van hebben gehad. Winkels waren nog niet open."

Automobilisten het slachtoffer

"Dan ga ik naar de volgende, kijken of ik daar kan tanken", zei een automobilist hoopvol in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker. Zijn hoop werd meteen de grond in geboord door een behulpzame tankstationmedewerker: "Het is geen storing van de brandstofleverancier, het is een storing in het betaalsysteem."

Niet tanken in Vlissingen? En nu?

Meerdere bestuurders uitten hun zorgen op social media en via allestoringen.nl kwamen honderden meldingen binnen van mensen in heel Nederland die niet met hun pinpas konden betalen.