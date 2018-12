Pinstoring veroorzaakt problemen in Zeeland

Een landelijke storing maakt pinnen lastig. (foto: ANP)

Hoe groot de pinstoring precies is, was vanochtend nog niet bekend. Dat zei een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. "Aan de patronen van het transactieverkeer zien we dat er een pinstoring is, maar we onderzoeken nog hoe, wat en waar", aldus de persvoorlichter.

