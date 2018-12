Verzekeraars: Zeeuwen zijn ergste brokkenpiloten

Schade aan bestelbus na botsing in Middelburg (foto: HV Zeeland)

Het gaat om aantallen, het cijfer zegt niets over de ernst van de schade. Opvallend is dat automobilisten in het zuiden van Nederland vaker brokken veroorzaken dan die in de rest van Nederland: Noord-Brabant en Limburg staan op plek 2 en 3 van de lijst. Hoe verder je naar het noorden reist, hoe minder schadeclaims. Groningers klopten het minste aan bij hun verzekeringsmaatschappij: maar 44,5 keer per duizend huishoudens in 2017.

Geen cultuur

Volgens het Verbond van Verzekeraars, dat deze cijfers vandaag bekend heeft gemaakt, moet het verschil tussen Zeeland en de rest van Nederland écht gezocht worden in het grotere aantal ongelukken. Er is vermoedelijk geen sprake van een andere cultuur in ons deel van Nederland, een zogenaamde 'claimcultuur'.

"Er is geen reden om te veronderstellen dat Zeeuwen sneller met een claim komen dan andere Nederlanders", zegt woordvoerder Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. De Zeeuwen staan trouwens al langer bovenaan in de zwarte lijst.

Misschien dat ons autobezit er iets mee te maken heeft: Zeeland is de provincie met het op een na hoogste autobezit van Nederland. Per 1000 inwoners zijn er meer dan 500 auto's.

Daling

Er is ook goed nieuws: in heel Nederland is het aantal claims afgenomen. Ook in Zeeland werden ten opzichte van 2016 vorig jaar 12 procent minder claims ingediend. Volgens het Verbond van Verzekeraars komt dat mogelijk door het relatief rustige weer in 2017 en toenemende slimme technologie in auto's, zoals achteruitrijcamera's die zorgen voor minder parkeerschade.

De kosten van de claims in totaal zijn wel gestegen. Dat wordt vooral veroorzaakt door de letsels die gepaard gaan met de ongelukken.