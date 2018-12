Gele Hesjes in Vlissingen beloven Parijse taferelen te vermijden bij Zeeuwse protestmars

Betogers in gele hesjes tijdens een protestwandeling in Maastricht. (foto: ANP)

De Gele Hesjes in Vlissingen verzetten zich tegen van alles: van het Marrakesh-pact, open grenzen, toenemende armoede en hogere prijzen tot Zeeuwse onderwerpen als de tol voor de Westerscheldetunnel. "We protesteren tegen het huidige beleid zoals dat gevoerd wordt door zowel Den Haag als Brussel", legt woordvoerder Walter Metz van De Zeeuwse Gele Hesjes uit Vlissingen uit.

'We willen dat er naar ons geluisterd wordt'

De actievoerders voelen zich niet gehoord: "Het doel is dat er toch uiteindelijk naar ons geluisterd gaat worden."Metz benadrukt dat het om een vreedzaam protest gaat. De mars in Vlissingen start zondag om 14.00 uur bij het standbeeld van Michiel de Ruyter. Vanaf daar lopen de actievoerders het Bellamypark op, via Groenewoud naar de Coosje Buskenstraat. Zo'n zestig tot honderd mensen worden verwacht, wie zich geroepen voelt, kan aansluiten.

Woordvoerder Zeeuwse Gele Hesjes: het wordt een vreedzaam protest

Ook in Middelburg wordt er komend weekend geprotesteerd door Gele Hesjes, maar de groepen zijn niet aan elkaar verbonden en hebben nog geen contact gehad. De groep in Middelburg geeft op Facebook in tien punten aan waar ze voor staan.