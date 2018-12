Deel dit artikel:













Remco is 21 jaar en nu al meester van een vliegveld

Op hun 21ste zijn de meeste mensen nog aan het studeren en hebben ze bijbaantjes in de horeca, in de supermarkt of als uitzendkracht. Remco Belderok gaat op die leeftijd al over de operationele kant van een heel vliegveld. Hij is de havenmeester van vliegveld Midden Zeeland.

Belderok werkt sinds mei 2016 op het vliegveld. Hij begon als parttime assistent havenmeester. Toen de toenmalige havenmeester met pensioen ging werd zijn assistent havenmeester en Remco de vaste assistent. Toen die vaste havenmeester voor zichzelf begon is Remco de havenmeester van het vliegveld geworden. Dat was afgelopen september. Wat doet de havenmeester van een vliegveld? Belderok is verantwoordelijk voor het operationele gedeelte van het vliegveld, dus hij moet er voor zorgen dat er vliegtuigen en helikopters kunnen landen en opstijgen. Dat betekent dat de 23 hectare aan startbaan en aangrenzend grasveld moeten worden bijgehouden. Het maaien duurt negen uur. Remco overziet dat en ook zorgt hij dat de wet en regelgeving wordt nageleefd en stuurt hij een team van assistenten aan. Hij heeft sinds kort ook een stagiair die hij opleidt. Het werk blijft mooi omdat het volgens Remco iedere dag anders is. Daarnaast heeft hij veel contacten met partijen op het vliegveld zoals verschillende verenigingen, maar ook de politie. Op vliegveld Midden-Zeeland landen niet alleen vliegtuigen, maar ook helikopters (foto: Omroep Zeeland) Twee keer per jaar komen de havenmeesters van de Nederlandse vliegvelden bij elkaar. Dan merkt Remco wel dat hij de jongste is. "Tussen mij en de volgende zit tien jaar, tussen de jongste en de oudste zit zo'n vijftig jaar", legt de jonge havenmeester uit. Van piloten krijgt hij alleen maar positieve reacties. Een jonge stem aan de radio vinden ze fijn en natuurlijk ook dat jongeren ook voor de luchtvaart kiezen. Dromen van de lucht Remco droomt er van om zelf ook piloot te worden zodat hij uiteindelijk rondvluchten kan gaan maken vanaf het vliegveld. Nu is hij druk bezig met het halen van zijn vliegbrevet. De praktijk heeft hij al onder de knie, alleen de theorie nog. Maar tot het zo ver is gaat de havenmeester iedere dag fluitend naar zijn werk. Remco: "Daar is geen twijfel over mogelijk!"