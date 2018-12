Deel dit artikel:













Budgetpolis Zilveren Kruis volgend jaar alleen bij ADRZ

Mensen met een Budgetpolis van het Zilveren Kruis kunnen vanaf 1 januari 2019 niet meer naar het ziekenhuis van ZorgSaam in Terneuzen. De zorgverzekeraar heeft gekozen voor de ziekenhuizen van het ADRZ in Vlissingen en Goes omdat die een goedkopere offerte hebben uitgebracht.

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland) Volgens René Maas voorlichter bij ZorgSaam is het een eigen keuze van de mensen om een goedkope polis te nemen. "Dus de consequenties zijn voor de patiënten," zegt Maas. "Wij hadden voor 1 juli een offerte uitbracht en het Zilveren Kruis heeft voor ADRZ gekozen. Het is zo." Verzekeraar Zilveren Kruis kijkt om de zoveel tijd naar wat de ziekenhuizen bieden voor zorg van de verzekeraar. Christina Rompa van Zilveren Kruis: "De ziekenhuizen geven een offerte uit aan een verzekeraar en die maakt de keuze voor een ziekenhuis. Komend jaar heeft Zilveren Kruis met zijn Budget polis gekozen voor de ADRZ ziekenhuizen voor planbare zorg."