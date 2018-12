Vrachtwagenchauffeur rijdt zich vast in modderige berm

Vrachtwagen van de weg bij Westdorpe (foto: HV Zeeland)

Door onbekende oorzaak raakte de wielen van de vrachtwagen in de berm. Daarna reed de chauffeur de vrachtwagen volledig vast in de modderige berm, meldt HV Zeeland. Uiteindelijk kon hij wel voorkomen dat zijn voertuig in de sloot naast de berm terechtkwam.

Weginspecteurs hebben de weg met pionnen afgezet. Het verkeer werd over één rijstrook geleid. Een bergingsbedrijf probeert de vrachtwagen weer op de weg te krijgen.