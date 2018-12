Stoffelijke overschotten van Franse militairen opgegraven

De twee stoffelijke overschotten zijn vanmorgen opgegraven (foto: Oorlogsmuseum Vitality Kapelle)

De twee militairen, piloot Georges Saméry en schutter Eugène Le Marewquier, stortten op 11 mei 1940 met hun vliegtuig neer op een woning in de Verkuijl Quakkelaarstraat in Vlissingen. De twee zwaar verminkte lichamen zijn door het Rode Kruis in eerste instantie begraven op de Rooms-Katholieke begraafplaats in Middelburg.

De twee Fransen militairen crashten met hun vliegtuig tegen een huis in Vlissingen (foto: Oorlogsmuseum Vitality Kapelle)

Toen was nog bekend wie wie was, maar tijdens de herbegrafenis op de Franse begraafplaats in Kapelle, negen jaar later, niet meer. Daar zijn ze uiteindelijk als onbekenden begraven, omdat de mensen die de ceremonie leidden niet meer zeker wisten in welke kist wie lag.

Van de omgekomen militairen zijn nog zussen in leven. Met behulp van hun dna moet duidelijk worden welk lichaam bij wie hoort. De zussen hopen dat de resultaten van het onderzoek snel duidelijkheid kunnen geven, zodat op 11 mei 2019 bordjes bij de graven kunnen worden geplaatst. Dan is het 79 jaar geleden dat de vliegeniers omkwamen.

In 2009 onderzocht de gemeente Kapelle al om met behulp van dna-techniek 108 'onbekende' militairen die op de Franse begraafplaats liggen te identificeren. Toen bleek het lastig te zijn, omdat er geen referentiemateriaal voorhanden was om dna mee te vergelijken.

Dit voorjaar is het initiatief nieuw leven in geblazen en heeft de Franse ambassade aan de nabestaanden van de Franse militairen gevraagd of ze mee wilden werken aan het onderzoek. De lichamen zijn door de Bergings- en identificatiedienst (BID) van de Koninklijke Landmacht naar Soesterberg gebracht voor onderzoek.