Alleen kerk Hansweert nog te koop

De kerk in Schore blijft volgens de nieuwste plannen behouden (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente zou dan gaan kerken in het gebouw dat overbleef. Begin juli meldde de raad, na vier jaar, dat er een koper was gevonden voor de kerk in Schore. Maar de opluchting was maar van korte duur, want twee weken later trok de koper zich terug. Daarop haalde het kerkbestuur beide kerken uit de verkoop, zodat de gemeente zich kon beraden hoe het nu verder moest.

Dat begint nu langzaam vorm te krijgen. "De kerkenraad heeft een voorgenomen besluit genomen om de kerk van Hansweert te koop te zetten", vertelt interim-voorzitter Jan Zwemer. "We hebben gekeken naar het financiële perspectief van beide kerken. Zowel naar bijvoorbeeld onderhoud op de korte termijn, als de verwachting van minder leden op de lange termijn."

(foto: Omroep Zeeland)

"We denken dat er mogelijkheden liggen bij Hansweert om meer met de katholieke kerk te doen, mogelijk samen het gebouw te gebruiken", gaat Zwemer verder. Op die manier zou er in beide dorpen een 'vierplek' in stand blijven, iets wat belangrijk is voor de protestante gemeenschap.

Alhoewel het proces de nodige emoties oproept, ervaart Zwemer dat de leden begrip hebben voor de situatie. "Zelfs tegenstanders die niet willen dat de kerk verkocht wordt, stellen zich constructief op."

'Meer dan een hoop stenen'

"Er zijn natuurlijk emoties, een kerkgebouw is meer dan een hoop stenen en heeft ook een sociale rol in het dorp. Maar er wordt naar elkaar geluisterd", zegt hij. "De groep is al klein genoeg, daar moeten we zuinig mee omgaan." Het gaat nu nog om een voorgenomen besluit, de kerkenraad hoopt in januari het definitieve besluit te kunnen nemen en door te gaan met de verkoop van het kerkgebouw.

Zelf is Zwemer lid van de kerkgemeenschap in Nieuw- en Sint Joosland. Nadat twee kerkenraadsleden uit de kerkenraad Hansweert-Schore stapten, sprong hij bij.

