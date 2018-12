Altijd duikverbod bij werkzaamheden Zeelandbrug

Zeelandbrug (foto: Omroep Zeeland)

Een groep van tien duikers was in september aan het duiken rond de eerste twee pijlers van de Zeelandbrug, toen een werkschip arriveerde en zijn steunpalen liet zakken, terwijl de duikers zich onder het schip bevonden. "We zijn aan de dood ontsnapt", zei één van de duikers er toen over.

'Had anders kunnen lopen'

Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas zegt daar nu over: "Het is goed afgelopen, maar het had natuurlijk heel anders kunnen gaan. Daarom is het goed dat we de aanbevelingen uit dat rapport overnemen."

Een ander concreet voorstel is dat het duikers fysiek onmogelijk wordt gemaakt de trap af te dalen richting de duikplek bij de pijlers als er aan de Zeelandbrug wordt gewerkt. "Het is dan aan ons de taak om ook echt te gaan checken of dat gebeurt. Het moet niet bij papier blijven", zegt Van der Maas.

Duikers beter communiceren

Niet alleen aannemers moeten beter communiceren, volgens het rapport. Duikers moeten duidelijker aangeven als ze zich onder water bevinden. Dat kan door middel van een boei vlak boven hun duikplaats of een duikvlag langs de waterkant. Ten tijde van het incident in september was dit niet het geval.

Harry van der Maas wil de maatregelen volgend jaar toepassen, wanneer er onderhoud aan de pijlers van de Zeelandbrug op de planning staat.

