Koperdief na vluchtpoging toch nog aangehouden

Afgelopen nacht is een 46-jarige man uit Goes aangehouden. Hij zou in zijn woonplaats koper hebben gestolen op een bouwterrein op de hoek van de Iepenstraat en Meidoornstraat.

Koper (foto: Pixabay) Rond 2.30 uur werd de politie gebeld door een getuige. Hij zag een man rondlopen bij een gereedschapscontainer op het bouwterrein. Toen de politie arriveerde, zette de verdachte het op een lopen. Na een achtervolging konden agenten hem aanhouden in de Beukenstraat, een straat verder. In de fietstas van de verdachte zijn kabels gevonden. De politie vermoedt dat die van het bouwterrein komen.