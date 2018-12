Provincie trekt portemonnee voor meer riviercruises naar Zeeland

Riviercruiseschip in het Kanaal door Walcheren (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Dutch Delta Cruise Port richt zich bij de promotie van de regio vooral op rederijen, touroperators en andere partijen die betrokken zijn bij de in- en verkoop van cruisereizen. Het gaat hierbij vooral om riviercruises, benadrukt gedeputeerde Carla Schönknecht en niet om de 'grote' jongens.

Volgens de provincie kennen veel rederijen de Deltaregio niet goed als cruisegebied. Daarnaast is er ook veel concurrentie om riviercruises naar de regio te trekken. Daarom is het volgens Schönknecht belangrijk om hier geld in te stoppen.

De gemeentes Schouwen-Duiveland, Veere, Vlissingen en Tholen hebben zich aangesloten bij de stichting. Terneuzen en Middelburg zijn er nog niet uit of ze mee doen. De subsidie wordt niet in een keer verstrekt, maar verspreid over drie jaar.

