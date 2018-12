Deel dit artikel:













Nieuwe sport in Zeeland 'voor de wat minder vlotte Zeeuw'

In sporthal De Halve Maan in Oostkapelle konden mensen vandaag een proefles dynamic tennis volgen. Deze sport bevat elementen van tennis, tafeltennis en badminton, en is vooral aantrekkelijk voor sporters die wat minder vlot bewegen.

Er wordt met minder zwaar materiaal gespeeld om overbelasting van de schouders en armen te voorkomen. De sport kan iedere dinsdag beoefend worden in de Halve Maan in Oostkapelle. Bij badmintonvereniging PC Poona in Middelburg kunnen ook dynamic tennislessen worden gevolgd.