Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bouw onderhoudsbasis van start, komst windmolenparken stap dichterbij

De komst van windmolenparken Borssele 1 en 2 is een stap dichterbij. In de Buitenhaven van Vlissingen is vanmiddag de eerste paal geslagen voor het gebouw vanwaaruit de windmolens onderhouden zullen worden.