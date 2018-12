Deel dit artikel:













Middelburgse band Tricycle naar Paradiso

Tricycle treedt op 23 januari op in het roemruchte Paradiso in Amsterdam. De Middelburgse band staat daar in de finale van de muziekcompetitie Art Rocks. In die wedstrijd draait het om een zelfgeschreven nummer, geïnspireerd op een kunstwerk of historisch object.

Tricycle gaat optreden in Paradiso (foto: Tricycle) Bijna 200 artiesten en bands deden mee aan Arts Rock. De beste 56 acts werden geselecteerd voor de zeven halve finales in grote musea. Uit deze spannende rondes won per museum één act een plek in de finale. Tricycle werd daar als achtste en laatste aan toegevoegd. Die band kreeg de meeste stemmen van het publiek via internet. Tricycle bestaat uit Eva Mallekoote (16, gitaar en backing vocals), Noëlle Sallent (15, gitaar en zang) en Vera van der Heijden (16, gitaar) en Robbert van Deemter (18, percussie). Sinds twee jaar maken ze samen singer-songwriter-muziek, veelal eigen nummers. De Middelburgers haalden Paradiso door zich te laten inspireren door het 17e eeuwse schilderij 'Groot bloemstuk met keiezerskroon' van Roelant Saverij.