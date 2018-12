Deel dit artikel:













Subsidie voor lespakket over bijen op Zeeuwse scholen

Terra Maris in Oostkapelle krijgt 20.000 euro om een lesprogramma op te zetten over bijen voor Zeeuwse scholen. In de landschapstuin van het natuurmuseum is pas een bijenstal gebouwd. Het lespakket is daarop een aanvulling.

20.00 euro subsidie voor onderwijs over bijen (foto: Omroep Zeeland ) Volgens Gedeputeerde Staten past de subsidie voor het lespakket in het streven de 'bij-vriendelijkste provincie van Nederland' te worden. Het geld wordt besteed aan de aanschaf van informatiepanelen, het ontwikkelen en produceren van lespakketten en het ontwikkelen van educatieve activiteiten. De bijenstal bij Terra Maris wordt de thuisbasis van de imkerijvereniging Walcheren. Vrijwilligers van die vereniging worden opgeleid tot imkers en geven informatie aan de bezoekers van het museum en aan kinderen die komen om les te krijgen.