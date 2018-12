Medaille en oorkonde voor mensenredders Oosterland

Nadat Jan Boogert de medaille, bloemen en oorkonde in ontvangst had genomen wist hij niet goed wat hij moest zeggen. "Het lijkt mij dat brandweerlieden die normaal gesproken altijd zulke dingen doen dit eerder verdienen dan wij, maar dat blijkt toch anders te zijn in deze maatschappij", zegt Boogert. Ook Jantine Otte vond de actie de normaalste zaak van de wereld. "Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die zoiets zou zien zou stoppen en die mensen te hulp zou schieten."

Dankbaar

Jantine en Jan hebben een paar dagen later nog contact gehad met de bestuurder, maar hij vond het moeilijk erover te praten. "Hij was wel dankbaar dat we hem hadden gered, maar toen we vroegen hoe het met zijn zoon ging sloeg hij dicht. Later stuurde hij nog een berichtje om eens af te spreken, maar dat is er nooit van gekomen", vertelt Boogert. Ook burgemeester Gerard Rabelink is de redders in nood dankbaar. "We leven in een tijd dat omstanders eerder geneigd zijn een ongeluk te filmen in plaats van te helpen. Daarom vind ik deze reddingsactie zeker een medaille en oorkonde waard."

