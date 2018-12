Stadsomroeper Jantje van Sluis (88) overleden

Jantje van Sluis (foto: Omroep Zeeland)

De rol van stadsomroeper vervulde hij 72 jaar lang en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader en grootvader. Hij nam op zijn twaalfde voor het eerst de bel over van zijn vader en liet hem pas weer los toen hij 85 jaar was. Hij was de oudste stadsomroeper van Nederland, en misschien wel van de hele wereld.

Hij gaf na zijn pensioen de bel over aan zijn kleinzoon, Bas Bovendeur. Blaeke heeft meerdere keren laten blijken dat hij heel trots was om het ambt van stadsomroeper aan zijn kleinzoon over te dragen, die het in zijn ogen heel erg goed doet.

Cees Blaeke ontving in 1985 een Koninklijke onderscheiding voor zijn werk en in 2002 kreeg hij de zilveren erepenning van de toenmalige gemeente Sluis-Aardenburg. Maar het hoogtepunt uit zijn carrière was het verwelkomen van koningin Beatrix in 2008 op het bordes van het Belfort in Sluis. Blaeke was een zeer bekende verschijning in Sluis, en die bekendheid reikte dankzij het toerisme tot in het buitenland.

De laatste tijd ging de gezondheid van Cees Blaeke hard achteruit.

