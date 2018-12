Wanprestatie Vlissingen in bekertoernooi tegen derdeklasser (foto: Orange Pictures)

Vlissingen begon niet goed aan de wedstrijd tegen MOC'17. Quincy Gooding maakte na tien minuten spelen een overtreding op het randje van het strafschopgebied. De scheidsrechter gaf zonder twijfel een strafschop voor de thuisploeg. Hein Loman benutte vanaf elf meter en zette de hoofdklasser op achterstand. Na een half uur spelen behoedde Vlissingen-keeper Dion Aerssens voor een grotere achterstand door een knappe redding te verrichtten op een inzet van een aanvaller van MOC'17. Vlissingen zette daar in de gehele eerste helft niks tegenover.

In de tweede helft ging het er alleen maar beroerder uit zien voor Vlissingen. Vlak na de onderbreking verdubbelde Tom Sanen namelijk de voorsprong van MOC'17. Na een diepe pass schoof hij de bal eenvoudig binnen. Na een klein uur speler werd het nog erger toen Sofyan Bousanthouh met een rode kaart het veld moest verlaten na een grove tackle.

Twintig minuten voor tijd bracht Said Bouzambou de spanning terug nadat hij raak schoot vanaf een meter of zestien. In een slotoffensief van Vlissingen gaven veel ruimte weg achterin waardoor Redwan Zeehouni voor de 3-1 tekende. In de slotseconde bepaalde Abdoe Abdenbi de eindstand nog op 3-2, maar dat mocht niet meer baten.

Scoreverloop

1-0 Loman (10/pen)

2-0 Sanen (48)

2-1 Said Bouzambou (68)

3-1 Zeehouni (90)

3-2 Abdenbi (90)

Bijz.: Rode kaart Sofyan Bousantouh na een grove tackle (58)

Opstelling Vlissingen

Aerssens, Renzo Roemeratoe (Braafhart/46), Milton Roemeratoe, Gooding (Goossens/59), Martien, Rose, Weeda, Said Bouzambou, Abdenbi, Pattinama, Bousantouh