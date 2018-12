Uitslagen amateurvoetbal dinsdag 11 december

In het districtsbekertoernooi werd een deel van de 3e ronde vandaag gespeeld. In de uitslagen waren er maar twee Zeeuwse zeges. Terneuzense Boys en SSV'65 bekeren door. Vlissingen werd uitgeschakeld.

Hoofdklasser VC Vlissingen heeft zich vanavond geblameerd door met 3-2 te verliezen van het drie klassen lager spelende MOC'17. In Bergen op Zoom verloor de ploeg van trainer John Karelse met 3-2 van de zondag derdeklasser.

Lees ook:

Succes is er wel voor tweedeklasser Terneuzense Boys. Zij wonnen met 2-5 van Beek Vooruit. Bart van Fraeijenhove en Bart Hamelink scoren allebei twee keer. SSV'65 gaat ook een ronde verder na een knappe zege op hoofdklasser IFC. De club uit Goes buigt in de laatste tien minuten een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Rick Mulder en Kaj Walraven scoren voor de thuisploeg.

Voor de rest waren er alleen maar nederlagen voor de Zeeuwse clubs. De Noormannen verloor van JEKA, Dongen 2 schakelde Bruse Boys uit, na het nemen van strafschoppen, RBC won nipt van RCS (doelpunten gemaakt door de broers Mourad Azzanagui (twee keer) en Hicham Azzanagui en HVV'24 werd uitgeschakeld door Victoria'03.

Bekijk hieronder het programma voor de 4e ronde van het districtsbekertoernooi: