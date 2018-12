Deel dit artikel:













Brand in boerenschuur 's-Heerenhoek Brand in boerenschuur 's-Heerenhoek (foto: Omroep Zeeland)

In een boerenschuur aan de 's Heerenhoeksedijk in 's Heerenhoek heeft een uitslaande brand gewoed. De voorzijde van de loods is zwaar beschadigd, de loods ernaast heeft rookschade.

Het vuur werd rond 22.45 uur ontdekt. Omdat volgens de Veiligheidsregio Zeeland in de schuur brandstoftanks waren, werd de omgeving afgezet. Op de plek van de brand staan vier grote schuren van een loonbedrijf. In de linker schuur waar landbouwvoertuigen staan woedde de brand. De brandweer zette al direct in op behoud van de loodsen ernaast. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend.