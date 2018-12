"85 miljoen euro is veel te weinig"

Het Scheldekwartier in Vlissingen (foto: OZ)

Vlissingen is in grote financiële problemen geraakt, door het stadsvernieuwingsproject Scheldekwartier op het terrein van de oude Scheldewerf in de Vlissingse binnenstad. De gemeente kocht het terrein en dacht veel winst tre gaan maken met de verkoop aan projectontwikkelaars. Maar nadat de bankencrisis de huizenmarkt liet instorten in 2008, leverde het project juist een verlies op van 120 miljoen euro.

Failliet

Vlissingen kan dat gat niet zelf dichten en vroeg een paar jaar geleden de Artikel 12-status aan, om te voorkomen dat de stad failliet zou gaan. Een Artikel 12-status betekent dat de gemeente maximaal moest bezuinigen en onder streng financieel toezicht kwamen te staan van Rijk en provincie. In een eindrapport van de Artikel 12-inspecteurs staat dat het Rijk 85 miljoen euro bijdraagt, om Vlisisngen weer op weg te helpen. Maar de Vlissingers zijn daar niet tevreden mee, en willen meer.

30 tot 40 miljoen extra

De fractie van oppositiepartij Progressief Ondernemend Vlissingen (POV) gaat het verst, als het gaat om extra geld dat van het Rijk moet komen om de schuldenlast van Vlissingen te verminderen. "Dertig tot veertig miljoen extra zou ik normaal vinden", stelt POV-fractievoorzitter Pim Kraan.

Wassenaar

Ondertussen balen politieke partijen er ook van, dat ze van de Artikel 12-inspecteurs de Onroerend Zaakbelasting (OZB) voor de inwoners van Vlissingen moeten verhogen naar 150 procent van het landelijke gemiddelde. Raadslid Geoffrey Sips van de Lokale Partij Vlissingen (LPV): "Volgens de inspecteurs zijn er nog 45 andere gemeenten in Nederland die nog meer OZB heffen. Ik heb gevraagd om welke gemeenten het dan gaat. Wassenaar? Bloemendaal?"

