'Halve jaarsalarissen als aanblijfbonus bij PZEM zijn ongepast'

Het zou om bonussen van een half jaarsalaris gaan. (foto: Images Money)

Hoe hoog de bonussen precies zijn, is niet bekend. "Maar we hebben het volgens mij over halve jaarsalarissen", zegt Schönknecht. "Ik vind het hele hoge bedragen. Het bedrijf zit in zwaar weer, dat weten we allemaal. Dan denk ik dat dit soort uitkeringen niet gepast zijn."

'We gaan niet over de beloning van medewerkers'

De provincie is aandeelhouder van de PZEM, maar heeft geen bevoegdheid om iets aan dit soort beloningen te doen. "Wij gaan niet over de beloning van medewerkers", verklaart Schönknecht. "Dat is een bevoegdheid van de directie, dat is een interne kwestie."

Schonknecht: het bedrijf zit in zwaar weer, dan zijn dit soort uitkeringen niet gepast

"Op het beloningsbeleid van de directie hebben we als aandeelhouder wel invloed." Vorig jaar december werd dat beloningsbeleid dan ook aangepast, nadat algemeen directeur Frank Verhagen een blijfbonus van 166.650 euro kreeg.

Ook de Zeeuwse PvdA is verbijsterd over de hoge aanblijfbonussen die worden uitgekeerd bij energiebedrijf PZEM. "Ongepast, ongehoord en onfatsoenlijk." De partij vraagt zich in Statenvragen af of het provinciebestuur er iets aan kan doen.

'Het is ook geld dat ten goede kan komen aan alle Zeeuwen'

"Er wordt al jarenlang geen dividend uitgekeerd aan provincie en gemeenten, die aandeelhouder zijn", zegt fractievoorzitter Anita Pijpelink. "Dat betekent dat heel veel geld, wat we altijd kregen via die dividenduitkering, niet ingezet kan worden in de Zeeuwse samenleving. Dus het is ook geld dat ten goede kan komen aan alle Zeeuwen."

Anita Pijpelink: je krijgt mij niet uitgelegd dat je bonussen van dit soort bedragen uitkeert

"Het bedrijf is bezig om weer in financiële goede tijden te komen", vervolgt ze. "Dan krijg je het mij niet uitgelegd, en ik denk heel vele mensen niet, dat je dan vervolgens wel bonussen van dit soort bedragen uitkeert."