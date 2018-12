Vrachtwagen reed tegen gevel supermarkt door 'slechte omstandigheden'

Medewerkers van de supermarkt hoorden de klap en het schurende geluid toen de vrachtwagen de gevel raakte. Ze zijn geschrokken, maar ook opgelucht dat er niemand gewond is geraakt. Ook de chauffeur heeft geen verwondingen. De supermarkt is gewoon open, de schade is alleen aan de buitenkant van het pand.

Slechte omstandigheden

Chauffeur Peter van den Ende zegt dat hij te maken had met slechte omstandigheden. "Er stond een auto op de stoep waar ik een stukje omheen moest sturen, de zon scheen in mijn gezicht en de pui steekt een stuk uit." Hij heeft hier eerder gereden, maar toen geen last gehad van de pui. "Ik reed door en ineens was het BOEM! Toen wist ik dat het niet goed was."

Duidelijk sprake van een ongeluk

Door de klap kwam de overkapping van de supermarkt deels op de vrachtwagen terecht. Aan het begin van de middag kon de vrachtwagen onder de overkapping wegrijden. De gevel hangt nu aan een hijskraan.

De vrachtwagen die de gevel ramde, is weggereden. (foto: Omroep Zeeland)

De omgeving rond de supermarkt is afgezet. De politie meldt dat er 'duidelijk sprake is van een ongeluk' en verwacht dat de berging van de vrachtwagen en de opruimwerkzaamheden nog geruime tijd gaan duren.