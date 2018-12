Vrachtwagen rijdt tegen gevel supermarkt, omgeving is afgezet (foto: Politie Zeeland)

De pui van de winkel is ontzet. De overkapping rust nog op de vrachtwagen. De omgeving rond de supermarkt is afgezet. De politie meldt dat er 'duidelijk sprake is van een ongeluk' en verwacht dat de berging van de vrachtwagen en de opruimwerkzaamheden geruime tijd gaan duren.

De overkapping rust op de vrachtwagen. (foto: Omroep Zeeland)