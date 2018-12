Politie vindt honderden hennepplanten onder podium dorpshuis

De hennepkwekerij zat verstopt onder het podium van het dorpshuis. (foto: 112Midden-Zeeland)

Om bij de kwekerij te komen, moest er eerst een trapje worden weggehaald. Tijdens de inval was er niemand aanwezig in dorpshuis De Meiboom, de politie heeft dan ook nog geen verdachten aangehouden. Agenten hebben bij huizen rondom het dorpshuis aangebeld in de hoop meer informatie te krijgen.

Het gaat om zo'n 400 tot 500 planten. (foto: 112Midden-Zeeland)

Het pand is door de brandweer gecontroleerd. Een medewerker van nutsbedrijf DNWG heeft de stroom afgesloten. Of het pand, zoals dat vaker gebeurt met drugspanden, voor langere tijd afgesloten wordt, hangt af van burgemeester José van Egmond. Die laat weten het politieonderzoeksrapport af te wachten.