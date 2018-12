Suikerbieten of uien? Ga liever cichorei telen!

In cichorei zit namelijk de zoetstof inuline. Dat is een natuurlijke, caloriearme zoetstof. Inuline kan bijvoorbeeld verwerkt worden in brood- en banketproducten, zuivel, ontbijtgranen en snoeprepen. Omdat mensen steeds bewuster en gezonder gaan leven, is de zoetstof in trek.

Dat merken ze ook bij Sensus, daar willen ze in 2019 meer cichoreiwortelen verwerken. Het verwerkingsbedrijf doet daarom via de agrarische coöperatie CZAV de oproep aan boeren om het gewas te gaan telen. Want dat wordt nu nog te weinig gedaan. Er is in de afgelopen jaren zelfs een kleine afname te zien in Zeeland. Terwijl onze provincie een derde van alle cichoreiteelt in Nederland voor zijn rekening neemt.

Cichorei-oogst in Zeeland (cijfers: CBS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Geoogste oppervlakte (ha) 1163 1391 1268 1439 1342 1126 Totale bruto opbrengst (1.000 kg) 48874 55534 55877 61975 57334 54229

De opbrengsten in Zeeland over 2018 zijn nog niet bekend. In Nederland is de oogst opnieuw gedaald, verwachting is dus dat dit in Zeeland ook het geval is. Daar wil de CZAV komend jaar een stokje voor steken, dus gaan ze bij boeren langs om ze te informeren over de teelt. Volgens Jas Zegers van de CZAV kan het gewas erg interessant zijn voor boeren: "Je krijgt een vaste prijs per ton. Het saldo is momenteel iets hoger dan bij suikerbieten. Er is veel vraag, dus je teelt ook voor de toekomst."

Toch moet Zegers er hard aan trekken om boeren om te praten: "Het is wel zo dat de cichoreiteelt anders is dan het telen van suikerbieten. Het zaaien moet zorgvuldiger en voor het oogsten moet de machine aangepast worden op de cichoreiwortelen, ze zijn namelijk een stuk langer dan suikerbieten." Toch denkt hij dat er voor de telers een leuke uitdaging ligt. Er is volop ontwikkeling. Zo worden de wortelen dit jaar in Zeeuws-Vlaanderen niet meer met een kraan opgetild en geladen, maar is er een speciale machine ingezet om ze op te halen en meteen schoon te maken. "Bovendien heeft het gewas de droogte van afgelopen zomer goed doorstaan."