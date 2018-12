Dode man Kanaal zat vast voor moord op vrouw

OP 10 maart 2013 werden het lichaam van een vrouw en een zwaargewonde man gevonden in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om het echtelijke drama in de Paul Krugerstraat in Vlissingen op 10 maart 2013. De man heeft toen zijn vrouw die aan een ernstige spierziekte leed om het leven gebracht. Zelf was hij al een tijd werkloos. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij depressief was en uit het leven wilde stappen, maar hij wilde zijn zieke vrouw niet achterlaten. Na de dood van zijn vrouw probeerde de Vlissinger zelfmoord te plegen, maar dat lukte hem niet.

Kanaal door Walcheren

Afgelopen zondag kwam de man rond 17.00 uur met zijn fiets in het ijskoude water van het kanaal terecht, ter hoogte van het Draaibrugpad in Vlissingen. Een getuige heeft nog geprobeerd de man uit het water te halen. De toegesnelde hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar zonder succes. Het is niet duidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen.

Torentijd

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat de man in de gevangenis Torentijd in Middelburg zat. Eind volgend jaar zou hij vrij kunnen komen omdat hij dan twee derde van zijn straf had uitgezeten. Sinds enkele weken zat de man in de ZBBI, de Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting. Daar kon hij alvast wennen aan de vrijheid. Dat betekent dat hij overdag voor dagbesteding de gevangenis mocht verlaten en dat hij ook in het weekend met verlof mocht. Tijdens zijn verlof van afgelopen weekend is hij om het leven gekomen.

