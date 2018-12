Thomas de Ridder blijft trainer Kruiningen

Thomas de Ridder in zijn tijd bij VCK (foto: VCK)

De Ridder verruilde afgelopen zomer VCK uit Koudekerke voor Kruiningen. Hij staat met de club op de twaalfde plaats in de 3e klasse A. In het districtsbekertoernooi speelt de club op zaterdag 22 december tegen eersteklasser Kloetinge. De Ridder werkte in Zeeland ook als hoofdtrainer bij SKNWK en Nieuwdorp.