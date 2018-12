'Jongeman daar, ja jij met je blauwe ogen. Raap jij dat plastic zakje even op!'

Elke pauze staan er op zeven verschillende plaatsen op de school stewards. In koppels van twee spreken ze leerlingen aan op bijvoorbeeld de rotzooi die ze achter laten. Kaj Lems, uit 5 vwo, is één van hen. De rol als steward is hem op het lijf geschreven: "Ik zeg altijd dat het beter is om regels met een knipoog te brengen en niet met een harde hand. De school wordt er beter van en uiteindelijk luisteren mensen wel", zegt hij. "Soms krijg je wel de smoes te horen dat het papiertje niet van iemand was. Maar ja, dan moeten ze het toch opruimen."

Je daagt elkaar toch een beetje uit om mensen aan te spreken." Kaj Lems - leerling 5 vwo

Kaj loopt samen met klasgenoot Jennifer. Samen lopen is wel heel prettig. "Je daagt elkaar toch een beetje uit om mensen aan te spreken. Ik kan mij voorstellen dat andere leerlingen het eng vinden, maar ik ben wat meer extrovert en vind het geen probleem leeftijdsgenoten aan te spreken op hun gedrag."

De school is schoner geworden

Dat is nu precies waar het hele project om draait. Onderzoek wijst uit dat het beter werkt als leeftijdsgenoten elkaar aanspreken (peer-to-peer methode). De school is enkele weken geleden gestart met de stewards. Waar ze eerst bekogeld werden met eten en uitgelachen, oogsten nu de meesten respect.



Rector Peter van der Gaag ziet grote verschillen met een paar weken geleden. "Eerst waren conciërges nog een half uur aan het opruimen na de pauze. Dat is niet meer het geval. De school is een stuk schoner en het project wordt steeds meer omarmd. De resultaten zijn al in een heel vroeg stadium positief", zegt hij.

Kaj en Jennifer zijn in de pauze stewards en spreken andere leerlingen aan op bijvoorbeeld hun rotzooi (foto: Omroep Zeeland)

Leerlingen van 4 havo en 5 vwo zijn dit jaar opgeleid tot steward. Dat gebeurt via het lesprogramma 'Steward Op School', dat al op meerdere scholen in Nederland is ingevoerd. Daarin wordt uitgelegd wat er van de leerlingen verwacht wordt en hoe ze het beste andere leerlingen kunnen aanspreken. De kosten, jaarlijks tweeduizend euro, worden betaald door de gemeente Schouwen-Duiveland.

'Je krijgt meer respect voor een ander'

"In het begin, toen ik van het project hoorde, was ik wat sceptisch." Maar nu is Kaj Lems om en ziet hij hoe positief dit voor de school is. "Ik hoop ook dat ze het project uitbreiden naar anderen klassen, zodat leerlingen uit lagere klassen ook steward zijn. Als je het zelf geweest bent, heb je nog meer respect voor een ander."