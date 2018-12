Deel dit artikel:













Man aangehouden voor wietkwekerij in Hoek

In een rijtjeshuis in de Wilhelminastraat in Hoek is vanmorgen een wietkwekerij aangetroffen. De 25-jarige bewoner is aangehouden. De 194 wietplanten en de gebruikte spullen zijn in beslag genomen.

De man is afkomstig uit Axel en wordt verhoord. De politie kwam de plantage door een tip en metingen op het spoor. De elektriciteit in de woning is door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd.