Van het IJzendijkse land tot een chocoladereep

"Voor boeren die van een uitdaging houden, is cichorei een goed gewas," aldus Temmerman. Naast suikerbieten heeft hij ook een areaal cichorei in zijn bouwplan opgenomen. "Het is een moeilijker gewas dan de suikerbiet. Hij heeft meer aandacht nodig bij het zaaien. Het oogsten is lastiger omdat de wortels een stuk langer zijn en veel dieper in de grond zitten."

Boeren, ga cichorei telen!" Frans Temmerman, akkerbouwer uit IJzendijke

De vraag naar het gewas neemt toe. Mensen leven bewuster en gezonder en de natuurlijke zoetstof uit cichorei past daarbij. Inuline is namelijk caloriearm. "De zoetstof wordt in veel producten gebruikt, ook als een vezel in bijvoorbeeld brood, koekjes en chocoladerepen." De CZAV roept boeren op om meer cichorei te gaan telen. Voor Temmerman past het goed in zijn bouwplan, maar dat betekent niet dat hij volgend jaar meer gaat inzaaien. "Op dit moment neemt de cichorei een groot deel van mijn bouwplan in, een uitbreiding past niet. Maar voor andere boeren: ga cichorei telen!"