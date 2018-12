Beweeg-TV moet ziekenhuispatiënten fitter houden

Drie keer per dag kunnen patiënten meedoen met de oefeningen. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens fysiotherapeut Monique van Rooij is meedoen belangrijk, omdat veel patiënten te weinig bewegen. "Op een dag verblijven ze gemiddeld 60 procent in bed. Voor het bevorderen van het herstel moet je meer bewegen." Uit onderzoek blijkt dat verlies van spiermassa al na 5 dagen bedrust optreedt. Na 10 dagen is het verlies in spiermassa al zo'n 10 tot 15 procent.

Voor ouderen heeft het gebrek aan beweging veel consequenties zoals functieverlies waardoor ze hun zelfredzaamheid verliezen. Hierdoor moeten ze na een ziekenhuisbezoek vaker naar een zorgcentrum, om weer te herstellen.

De oefeningen kunnen ook vanuit bed worden gedaan. (foto: Omroep Zeeland)

Kees Riemens ligt sinds een week in het ziekenhuis en is enthousiast over de oefeningen. "Dit is beter dan heel de dag in je stoel zitten." De oefeningen kunnen zowel liggend, zittend of staand worden gedaan.

De work-outs zijn speciaal gemaakt voor en door het Adrz. Ze worden uitgezonden op een speciaal kanaal, maar staan ook op YouTube.

Adrz beweegfilm

Wat kun je doen om sneller te herstellen? - Beweeg meer voordat je opgenomen wordt. Een goede conditie zorgt voor een beter herstel. - Doe oefeningen in het ziekenhuisbed, hoe klein ook. Bijvoorbeeld rondjes draaien met de voeten en de armen optillen. - Blijf niet onnodig in bed liggen. Probeer te gaan zitten en loop een paar stappen. - Beweeg na het ziekenhuis thuis elke dag iets meer, bijvoorbeeld elke dag iets verder wandelen.

