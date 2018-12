7.100 baby's geboren in Terneuzen sinds 2008. Dus: feest!

7.100 baby's

Tussen 1 december 2008 en 1 december 2018 zijn er in het geboortecentrum van ziekenhuis ZorgSaam 7.100 baby's geboren. Het waren iets meer meisjes dan jongens: 3.566 meisjes en 3.534 jongens. Onder hen zijn 93 tweelingen.

Alle 7.100 kinderen en hun ouders waren uitgenodigd om het jubileum te komen vieren. Dat kon niet in het geboortecentrum zelf omdat er enorm veel animo bleek te zijn. Voor het feest werd uitgeweken naar een partycentrum.

Daar waren voor de 425 kinderen allerlei activiteiten georganiseerd. Oudere kinderen konden proefjes doen en op een dj-set oefenen. Voor de kleinere kinderen waren er clowns, ballonnenmannen en schminkers.

Het geboortecentrum, oftewel de nieuwe verlos- en kraamafdeling in ziekenhuis Terneuzen opent tien jaar geleden. Het concept is vernieuwend. In grote 'kraamsuites' kunnen vrouwen bevallen en kramen. De kamers zijn zo groot, dat vaders kunnen blijven slapen. Aparte babykamers zijn afgeschaft. Ook couveusebaby's blijven bij de moeder op de kamer.

Moeders herinneren zich het geboortecentrum nog als de dag van gisteren (foto: Omroep Zeeland)

In tien jaar tijd is aan de grote kraamkamers weinig veranderd. Maar de ontwikkelingen staan niet stil, vertelt afdelingshoofd Melissa Meiresonne. Zo is er meer zorg gekomen voor moeders die het moeilijk hebben, omdat zij bijvoorbeeld alleenstaand zijn of andere problemen hebben.

En voor de nabije toekomst staan er ook nieuwe ontwikkelingen op stapel. Vanaf januari kunnen kraamvrouwen in bad bevallen. En volgend jaar gaan de kinder- en kraamafdeling nog nauwer samenwerken waardoor er één gezinsafdeling komt.

Kraamsuite in ziekenhuis Zorgsaam (foto: Omroep Zeeland)