Brainstorm over de verkiezingen bij een bordje stamppot

In het provinciehuis in Middelburg schoven leraren vanavond aan tafel voor een echte winterse stamppotmaaltijd. Het was de afsluiter van een brainstormsessie met de provincie en het waterschap over de lastige vraag: hoe krijgen we jongeren op 20 maart naar de stembus?

Docenten aan tafel bij provincie en waterschap (foto: Omroep Zeeland) Provincie en waterschap willen niets liever dan jongeren betrekken bij het openbaar bestuur en stimuleren om mee te doen aan de verkiezingen, maar in de praktijk blijkt dat lastig. De docenten Nederlands en Maatschappijleer hadden ook niet een, twee, drie een waterdicht plan paraat. Volgens Els Folkerts, die lesgeeft op Nehalennia in Middelburg, schort het bij veel jongeren aan kennis. "Ze weten er weinig van, ze lezen geen papieren krant meer en kijken niet naar het Journaal." Eens gaan kijken Willem Maul, docent Scalda, zegt dat er studenten zijn die gaan stemmen, maar dan voor de Tweede Kamer. De gemeenteraad, Provinciale Staten en het Europees parlement vinden ze te ver van hun bed. Hij denkt dat met informatie heel wat te bereiken is, dus in de klas aandacht besteden aan de betekenis van democratie. Maar hij pleit ook voor veel uitleg over hoe het werkt, en eens met eigen ogen gaan zien hoe het werkt.