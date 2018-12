Racoon hoofdact op Graauwrock 2019

Racoon is de hoofdact op Graauwrock op de 20e editie van festival Graauwrock (foto: ANP)

Racoon is op het moment bezig met een theatertour, maar wordt op donderdag 30 mei 2019 verwacht op de voetbalvelden van VV Graauw. De organisatie maakt binnenkort bekend welke artiesten nog meer zullen optreden.

Nieuw in Graauw is dit jaar 'GraauwRrock for Specials' speciaal voor mensen met een beperking. Dat wordt gehouden op 31 mei in samenwerking met Stichting 't Huus.

