Kerkhove naar kwartfinale op gedevalueerd NK

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove is als derde geplaatst op het Nederlands kampioenschap, dat flink is gedevalueerd. Om verschillende redenen doen Kiki Bertens, Arantxa Rus, Richel Hogenkamp, Quirine Lemoine en Michaella Krajicek allemaal niet mee in Alphen aan de Rijn. Omdat Hogenkamp vandaag pas afzegde was zij wel als eerste geplaatst. Daardoor lijkt de weg naar de finale open te liggen voor Kerkhove.

In de kwartfinale staat Kerkhove, die de Nederlandse titel in 2011 won, tegenover de onbekende Daevenia Achong.