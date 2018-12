Ringschaatsen om de winter door te komen

Joost Christiaansen uit Koudekerke zoefde over het ijs met een lans in zijn hand en de ringen hingen klaar, maar er ontbrak volgens hem wel iets. "Ik mis mijn paard, want daar heb ik een klik mee en dat is vertrouwd en nu heb je alleen zo'n ijzertje aan je voeten", zegt hij. Deelneemster Mirre Brouwer uit Oostkapelle is het wel met hem eens: "Dit is een stuk moeilijker want anders galoppeert het paard en nu moet je zelf vooruit komen."

Winterse traditie

Vooral voor de ringrijders duurt de winter lang omdat ze dan geen wedstrijden hebben. Vandaar dat Sjaak Janse, secretaris van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging, dit evenement graag terug ziet komen. "Iedere zaterdag in de zomer hebben we wedstrijden en in de winter hebben we eigenlijk niks dus dit is ook wel een sociaal gebeuren. Zolang de ijsbaan er is en de leden willen het dan moeten we het gewoon proberen ieder jaar op de kaart te zetten", aldus Janse.

Dit jaar won Julia Crucq het zogenoemde ringschaatsen, zij ging naar huis met een exclusieve pollepel.

