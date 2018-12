Zeeland wordt wakker: geboortecentrum, brainstormen en Racoon

In het geboortecentrum van Zorgsaam in Terneuzen zijn sinds 2008 7100 baby's geboren (foto: Zorgsaam)

Baby baby

In de afgelopen tien jaar zijn er precies 7100 baby's geboren. Honderden van hen kwamen dat met hun ouders vieren in Terneuzen.

Docenten aan tafel bij provincie en waterschap (foto: Omroep Zeeland)

Brainstorm

Jongeren moeten meer interesse krijgen voor het openbaar bestuur. Docenten Maatschappijleer komen de provincie en het waterschap te hulp. Gisteravond was er in het provinciehuis een informatieavond om te brainstormen hoe jongeren het best kunnen worden aangesproken.

Racoon is de hoofdact op Graauwrock op de 20e editie van festival Graauwrock (foto: ANP)

GraauwRock heeft de Zeeuwse band Racoon geboekt als hoofdact. Het festival dat wordt gehouden op Hemelvaartsdag viert het 20-jarig jubileum.

Ochtendlicht in het poorttje van het keizersbolwerk in Vlissingen (foto: Jan Daniels, Vlissingen)

Het weer

Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, maar het blijft wel droog. De wind neemt in de loop van de dag in kracht toe, waardoor het niet warmer wordt dan een graad of vier. De gevoelstemperatuur ligt onder het vriespunt.