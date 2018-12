Het is glad! Meerdere auto's van de weg

De auto raakte door de gladheid van de weg en belandde in een sloot (foto: HV Zeeland)

De meldingen komen vanuit de hele provincie, maar voornamelijk uit Tholen. Bij een ongeluk bij de Oesterdam is een gewonde gevallen. Daar raakte een bestelbusje van de weg en belandde in een greppel. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Even verderop raakte later ook een auto van de weg, die belandde in een sloot, de bestuurder raakte daarbij niet gewond.

Bij Stavenisse is een automobilist per ambulance afgevoerd, nadat hij op de Stavenisseweg van de weg was geraakt. Een rijstrook is in verband met het ongeluk afgesloten.

Op de Stavenisseweg bij Stavenisse raakte ook een auto van de weg (foto: HV Zeeland)

Tussen Sint-Annaland en Oud-Vossemeer raakte rond 05.50 uur ook een auto van de weg en belandde in een sloot. Of de bestuurder daarbij gewond is geraakt, is niet bekend.

Op de Oud-Vossemeersedijk bij Tholen raakte rond 06.30 uur eveneens een auto van de weg. De bestuurder is daarbij gewond geraakt, maar kon ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel.

Auto van de weg Oud Vossemeersedijk (foto: HV Zeeland)

De A58 bij Middelburg was vanmorgen enige tijd afgesloten in verband met een ongeluk, waar zeker vijf auto's bij waren betrokken. Andere meldingen, met voornamelijk blikschade, kwam onder andere uit Zaamslag, Ritthem, Westkapelle, Zierikzee en Goes.

