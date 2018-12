Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











File door ongeluk op A58 bij Middelburg door ongelukken

Het verkeer op de A58 bij Middelburg is vanmorgen volledig vastgelopen door een ongeluk waarbij zeker vijf auto's waren betrokken. De weg in de richting van Goes is vanaf 08.00 uur enige tijd afgesloten voor politieonderzoek.

Ongeluk op A58 bij Middelburg (foto: Omroep Zeeland) Achter het ongeluk was een lange file ontstaan. Hoe het ongeluk is ontstaan is nog niet bekend, maar vermoedelijk heeft het te maken met de gladheid. Het verkeer is tijdelijk omgeleid. Vanuit heel Zeeland komen meldingen binnen van ongelukken die zijn ontstaan door de gladheid. Lees ook: Het is glad! Meerdere auto's van de weg Razendsnel toegang tot het laatste Zeeuwse nieuws, het weer, sport en live radio en tv? Download de Omroep Zeeland app voor Android of iPhone/iPad.