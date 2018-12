Oranjemolen in Vlissingen gaat energie opleveren

Volgens de Vlissingse wethouder John de Jonge is het een oud plan. "In 1953 schreef de toenmalige molenaar al een brief aan de gemeente om energie op te wekken met de molen, omdat 'ie anders gesloopt zou worden. Dat werd onder tafel geschoven en onlangs vond de huidige molenaar de brief".

Trots op de molen

De molenaar is met die brief naar de directie van Ørsted gegaan en die vond het een goed idee om de Oranjemolen energie te laten opwekken. Temeer omdat het bedrijf naar Vlissingen komt om de windmolenparken Borsele 1 en 2 in de monding van de Westerschelde te bouwen. Directeur Stevens Evers van Ørsted vindt de molen prachtig. "En elke keer als we er langs varen, van de Buitenhaven naar de bouwplaatsen, kunnen we met trots naar de molen kijken," zegt hij lachend.

Bewustwording windenergie

Onder in de molen komt een soort tentoonstelling over windenergie en over de windmolenparken. Zoiets dergelijks komt ook in het muZEEum in Vlissingen. "Om mensen bewust te laten worden hoe belangrijk windenergie is," aldus wethouder De Jonge.