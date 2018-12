Orkest van Arduin staat per direct op straat

Orkest de Zeeuwse Muzikanten (foto: Facebook Orkest de Zeeuwse Muzikanten)

Volgens woordvoerder Paul Vermeij van Arduin vindt de gemeente de huisvesting niet langer verantwoord en heeft het de oefenruimte ook gesloten vanwege geluidsoverlast. Daarnaast heeft de zorgorganisatie moeite met het geld dat het orkest jaarlijks kost: "Als je kijkt naar de begroting", begint Vermeij "dan zie dat er jaarlijks veel geld bij moet en dat het aantal cliënten van Arduin dat daar gebruik van maakt relatief gering is."

Stoppen stap te ver

"Ik hoef denk ik niet te vertellen dat de situatie bij Arduin op dit moment nog het nodige herstel behoeft", zegt Vermeij. Jaarlijks moet Arduin 80.000 euro bij leggen om het orkest te kunnen laten optreden, maar stoppen met het orkest is nog een stap te ver. "Dat is helemaal niet de bedoeling. Er is een gesprek geweest met mensen die erbij betrokken zijn, en ook met ouders van cliënten."

'Er moet nu wel een beslissing genomen worden over de toekomst van het orkest'

Arduin roept betrokkenen op vooral mee te denken over een mogelijke oplossing. "En dan moet er op een gegeven moment een beslissing vallen en dat heeft in hoge mate te maken met de betaalbaarheid van deze activiteiten", vertelt Paul Vermeij. "Maar op dit moment gebeurt er nog niks, maar we moeten wel iets doen, want op deze manier kunnen we niet verder."

Ouders zoeken oplossing

Orkestleden en vrijwilligers zijn teleurgesteld dat er per direct geen lessen en oefenavonden meer zijn. Ouders van de orkestleden zijn daarom een werkgroep gestart om een alternatief te bedenken, waarbij de prioriteit nu ligt op het vinden van een oefenruimte en een plek waar de instrumenten kunnen worden opgeslagen. Daarbij denken ze aan recreatieruimtes van campings, die in de winter leeg staan.

Voor de langere termijn willen ze bekijken of samenwerking met andere zorginstellingen of muziekscholen het orkest kan redden.