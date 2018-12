Mannen raken rijbewijs kwijt na drugsgebruik

Stopbord op politie-auto (foto: Omroep Zeeland)

Een man van 41 jaar uit Bergen op Zoom werd aangehouden op de President Rooseveltlaan in Vlissingen. Hij moest zijn rijbewijs inleveren, omdat hij vóór het rijden cocaïne had gesnoven. Een arts heeft op het politiebureau bloed afgenomen dat voor onderzoek opgestuurd wordt naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het CBR bepaalt op een later moment of en wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt.

Vlissinger negeert stopteken

In de Regentessestraat in Oost-Souburg negeerde een Vlissinger van 45 jaar een stopteken van politieagenten. De politie meldt dat hij er in hoge snelheid vandoor ging. Uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed was van amfetamine. Ook bij de Vlissinger werd een bloedmonster afgenomen door een arts op het politiebureau. Dat monster wordt ook voor onderzoek naar het NFI gestuurd.

In de auto van de Vlissinger vond de politie een zakje speed. De man moest zijn rijbewijs inleveren en kreeg een bekeuring voor het negeren van een stopteken.

Alcohol

Afgelopen nacht is ook een man uit Nieuwvliet aangehouden omdat hij met te veel alcohol op achter het stuur op. In Zuidzande werd hij langs de kant gezet. Hij had twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Naast de boete kreeg de man ook een rijverbod van vier uur.