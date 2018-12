Hoe diabetespatiënte Rina fitter, lichter en mentaal sterker werd

Rina is deelnemer aan het Diabates Wandelproject. Zes maanden wandelt ze met haar groep elke week een uur buiten, sport ze onder begeleiding een uur binnen en krijgt ze uitleg over gezonde voeding. Het is een nieuw initiatief van gezondheidscentrum Oostburg. Verschillende partijen als huisarts, zorgverzekeraar en sportschool werken samen bij dit proefproject.

Ons kent ons

Ook is er speciale aandacht voor de partner. Die mag mee doen. Rina vindt dat fijn: "Zowel Jules als ik zijn afgevallen, we voelen ons fitter en ook zijn we bewuster bezig met voeding." En, niet onbelangrijk, zegt Rina, het is gezellig. "De andere deelnemers hebben ook diabetes. Je weet dus van elkaar waar je mee te maken hebt. Dat schept een band. Ook komen er veel uit Oostburg en omgeving en ook dat maakt het gezellig. Ons kent ons."

De begeleider van de groep, Maxim Maertens is tevreden. "Toen ze een half jaar geleden begonnen, sportten ze amper en waren ze veelal niet bewust bezig met voeding. Dat is nu wel anders. 90 procent gaat ook verder. Dat is heel mooi."

Diabetespatiënt Rina sport samen met haar man (foto: Omroep Zeeland)

Het ging om een proefproject waar de verzekeraar aan mee betaalt. Dat is er in het vervolg niet meer bij, maar dat maakt Rina niet veel uit. "Jules en ik gaan door. We zijn gezonder, fitter en wegen minder. Ook mentaal merk ik een verbetering. Als je in je zetel zit, kom je ook niet vooruit. Nu wel, letterlijk en figuurlijk. En als dat wat meer gaat kosten, is dat maar zo."

Het project krijgt vervolg. Vanaf volgend jaar krijgen ook hartpatiënten en mensen met overgewicht via het gezondheidscentrum in Oostburg een uitnodiging.

Bewuster leven

Rina is helemaal om. "Ook vrienden en kennissen vertel ik over de groep. Het gaat niet alleen om het sporten en bewegen, maar ook een andere manier van leven, veel bewuster eigenlijk."