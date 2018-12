Sterren boven Zeeland (foto: Robin Hardeman)

Wil je de sterren zien vallen dan heb je vrijdagochtend rond 6.00 uur de meeste kans. Kijk naar het westen: "Niet te laag boven de horizon en niet recht omhoog, maar half hoog," legt sterrenkundige Marc van der Sluys uit. Er schieten op het hoogtepunt tachtig tot honderd meteoren per uur langs de hemel, een uur later zijn dat er nog zestig tot zeventig.

Meer opklaringen dan bewolking

Weerman Alfred Snoek van MeteoGroup legt uit dat de grootste sterrenregen van dit jaar ook in Zeeland goed te zien is. Hij vertelt dat er geregeld bewolking zal zijn, maar dat opklaringen de overhand hebben. Daarnaast raadt hij aan om je goed aan te kleden als je vannacht buiten naar de hemel wilt staren, want het gaat vriezen: -1 tot -3 graden.

De Geminiden wordt zo genoemd omdat de meteoren uit het sterrenbeeld Tweelingen, Gemini, lijken te komen. In werkelijkheid komt de aarde elk jaar in december door de stofwolk van steen en gruis van planetoïde Phaethon. Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt zien wij dat als vallende ster.

De komende weken komt er ook een komeet voorbij, maar deze is met het blote oog alleen als vaag stipje in het zuiden zien. En wil je morgen niet vroeg uit bed? Dan is op 4 januari alweer de volgende grote sterrenregen.

Heb je vallende sterren gefotografeerd? Stuur je foto's naar Omroep Zeeland via nieuws@omroepzeeland.nl of app ze naar 06 - 53 28 98 68.