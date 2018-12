Mannen opgepakt omdat ze rekening lieten gebruiken door criminelen

De politie heeft vier mannen uit Hulst (18), Krabbendijke (32), Middelburg (42) en Vlissingen (43) aangehouden. Ze zouden hun bankrekening hebben laten gebruiken voor criminele activiteiten.

Verdachte spoorloos

De vier verdachten hebben aan rechercheurs bekend. De politie is nog op zoek naar een vijfde verdachte die spoorloos is. Er werden 24 aangiften en zeven verdachte transacties onderzocht. Volgens de politie worden vooral jongeren geronseld om hun bankpas af te staan. Het zou voor de jongeren aantrekkelijk zijn, omdat criminelen een beloning in het vooruitzicht stellen.

De mannen zijn in de week van 3 tot 7 december aangehouden. De politie hoopt door de katvangers op te sporen, ook de criminelen die erachter zitten te kunnen pakken.