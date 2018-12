Eindelijk weer een uitmarkt in Zeeland

Culturele evenementen uit de hele provincie moeten te zien zijn op de Uitmarkt (foto: Marc van Haag)

Culturele evenementen uit de hele provincie moeten er te zien zijn, dus zowel de grote als kleine theaters, maar ook muziek, dans en film. De eerste uitmarkt wordt gehouden op 18 mei op het Bleekveld in Goes.

Het idee om als Zeeuwse steden de krachten te bundelen kwam tot stand na een bezoek van de Raad voor de Cultuur aan Zeeland. "Soms is zo'n prikkel van buitenaf blijkbaar nodig", zegt wethouder Loes Meeuwisse van Goes.

'Iedereen doet mee'

Ze is blij dat het Zeeuwse culturele aanbod eindelijk weer in een keer wordt gepresenteerd: "We mogen dat met Goes Marketing en met steun van de Provincie organiseren. Het wordt een preview van het Zeeuwse culturele seizoen. Niet alleen muziek en theater, maar ook film. Iedereen doet mee, dus zowel CineCity XL in Vlissingen als Podium Reimerswaal."

De uitmarkt wordt bewust al in mei gehouden, om ook de zomerfestivals in Zeeland te kunnen presenteren.

Wethouder Meeuwisse over Zeeuwse Uitmarkt