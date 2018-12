Teleurstelling na vondst hennepkwekerij: 'Had de politie maar een dag later een inval gedaan'

Hoe lang het dorpshuis nog dicht blijft is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de gemeente beslist de burgemeester daar binnenkort over als de gemeente over alle informatie beschikt. Er is een mogelijkheid dat de burgemeester besluit om het pand drie maanden dicht te houden. Er zijn nog geen mensen aangehouden. Wel zijn er getuigen gehoord. De beheerder van het dorpshuis zal een dezer dagen worden verhoord.

Andere locatie

Ondertussen is de gemeente Reimerswaal druk bezig om voor alle verenigingen, zoals de yoga, EHBO, de biljartclub, de vogelaars en de jachtclub, een andere locatie te zoeken. De kerkdienst die om de week op zondag in het dorpshuis wordt gehouden verhuist komende zondag naar De Levensbron in Rilland. Ook staan er twee feesten op de agenda. 'Maar dat is de taak van de beheerder om naar een oplossing te zoeken', aldus de woordvoerder.

De hennepkwekerij zat verstopt onder het podium van het dorpshuis. (foto: 112 Midden-Zeeland)

De dames van de Vrouwen van Nu zaten ook met de handen in het haar. Zij hebben komende woensdag hun Midwinterkerstfeest in het dorpshuis gepland. Philli Remijn: 'Dat kan dus niet doorgaan. We zijn druk gaan bellen met andere dorpshuizen. Daar zat het al behoorlijk vol maar ze waren allemaal bereid om ons aan hun programma toe te voegen. Nu kunnen we terecht in Rilland en kan ons feest volgende week gewoon doorgaan'.

Sneu

Hoe het met het Kerstdiner moet wat de zeventig senioren uit het dorp gisteravond zouden hebben is nog niet duidelijk, maar dat het er nog van gaat komen is vrijwel zeker. Dat zegt Marcella de Vlieger van Resto VanHarte. De Vlieger moest gisteren alle genodigden plus de kok en het koor A58 afbellen omdat hun diner in het dorpshuis niet door kon gaan. "Ik dacht echt: konden ze die inval niet een dagje later doen. Het was zo sneu voor al die mensen.'

Nieuwjaar

De Vlieger heeft heel veel aanbiedingen gehad van mensen die een plek aanbieden maar waarschijnlijk wordt het na Nieuwjaar. 'We hebben de komende tijd diners op andere locaties. maar we gaan ons best doen de mensen in Krabbendijke nog een Kerstdiner te geven.'

