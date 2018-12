Deel dit artikel:













Markante Walchenaar Lein de Wolf overleden

In zijn woonplaats Mariekerke is vanmorgen Lein de Wolf overleden. Hij was zijn hele leven op verschillende manieren betrokken bij voetbalvereniging De Meeuwen in Zoutelande. Ook trad hij op als speaker bij het ringrijden in Meliskerke, Zoutelande en Biggekerke. In de jaren negentig had De Wolf een column in Walchers dialect over actuele sportzaken in het programma Sportmeneer op Omroep Zeeland Radio.

Lein de Wolf (foto: Wij Zijn De Stad) Al op jonge leeftijd voelde Lein de Wolf zich aangetrokken tot De Meeuwen. Hij werd supporter toen de selectie van De Meeuwen nog op het hoogste amateurniveau speelde. Vanwege zijn enthousiasme werd hij begin jaren zeventig al snel gekozen tot supporter van het jaar. Wedstrijd tegen Ajax hoogtepunt Als wedstrijdsecretaris trad hij toe tot het bestuur. Die functie zou hij ongeveer tien jaar bekleden. Evenementen van De Meeuwen voorzag De Wolf met zijn markante stemgeluid van commentaar. Volgens penningmeester Theo Francke was het bezoek van Ajax aan Zoutelande in het seizoen 1994/1995 één van de hoogtepunten. De laatste jaren was De Wolf, die volgens Francke 'zelf geen bal kon raken', begeleider van het tweede elftal van De Meeuwen. In 2016 kreeg de Wolf landelijke bekendheid door zijn strijd voor het behoud van de enige brievenbus in zijn dorpje. De Wolf, die alleen woonde, is vanmorgen overleden gevonden in zijn woning in Mariekerke. Hij is 65 jaar geworden. Lein de Wolf (foto: Tim Adriaanse)